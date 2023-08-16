الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر توضح التعامل مع النزيف والجروج الناتجة عن حادث

جريدة الدستور

قدمت جمعية الهلال الاحمر، بعد الارشادات والإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح والنزيف.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الالكتروني، أن الجروح النوعية هي التي تحدث فيها انفصال جزء من جسم المصاب نتيجة الإصابة بالحوادث والآلات والمفرقعات أو عض الحيوانات.

الإسعافات الأولية

أما عن الاسعافات الأولية، أشارت إلى أنه لابد من اتخاذ الإجراءات التالية:-

استدعاء الإسعاف.

إيقاف النزيف للمصاب.

تغطية الجسم المنزوع بشاش.

ضعه في كيس محكم لا يحدث به تسريب ثم ضعه بكيس آخر مملوء بالثلج والماء.

قم بملاحظة المصاب وأعمل على راحته وطمأنته حتى وصول الإسعاف.

يتم تسليم الكيس الذي به الجزء المنزوع إلى الإسعاف.

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