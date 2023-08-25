الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. القضاء الإداري يستكمل نظر دعوي سحب السوبر من النادي الأهلي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تواصل محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المقامة من أحد المحامين وكيلا عن عضو بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل غير القانوني.

وذكر مقدم الدعوى بصفته وكيلا عن عضو نادي الزمالك أن الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة اختصم فيها وزير الشباب وآخرين، وطالب بإبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان قراراتها وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة و تغريمه مليون جنيه.

وأعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.

اختصاصات محكمة القضاء الإداري 

تعد  محكمة القضاء الإدارى واحدة من  أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات و الهيئات العامة، و الأجهزة، والمصالح الحكومية، و أشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب و الشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية و منازعات الإقامة و الابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، و طلبات الرد و دعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة نادي الزمالك لقب السوبر النادي الأهلي

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