الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على حراسة قطعة أرض وراء مقتل مُسن بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة دار السلام  مصرع شخص عقب الدخول في مشاجرة مع 5 أفراد بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض بمنطقة دار السلام، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى.

وباجراء  التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

عقوبة القتل

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

دار السلام مصرع شخص مشاجرة 5 أفراد خلاف قطعة أرض

مواد متعلقة

" رموا عليه مية نار"..إصابة مواطن بحروق في مشاجرة بمطروح

إصابة 5 فى مشاجرة بين أهالى قرية العجمى فى الشرقية

الأكثر قراءة

«فلاشة» وراء مقتل طالب في الوراق .. والنيابة تُصدر قرارها

أكاذيب مدى مصر: وثائق تأييد الأحزاب لترشح الرئيس

«شهداء الشهامة».. شقيقان دفعا حياتهما ثمنًا لإنقاذ فتاة من قبضة بلطجى (فيديو)

الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 5.3 مليون طن

بوتين يبلغ رئيس وزراء الهند عدم حضور قمة العشرين فى نيودلهى

اللجنة العليا للآثار تكشف حقيقة هدم مقبرة أحمد شوقى والمقابر الأثرية بالإمام الشافعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب