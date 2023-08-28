الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل بالمنيرة الغربية

الإعدام
الإعدام

تمكن رجال المباحث بـمديرية أمن الجيزة من القبض على تاجر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل عمد بمنطقة المنيرة الغربية، وأقر المتهم بصحة الحكم الصادر ضده فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

كان قد وردت معلومات للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد تواجد تاجر صادر ضده حكم بالإعدام، في قضية قتل عمد بمنطقة المنيرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ورجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم وتورطه في قضية القتل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص متهمين بسرقة الشقق السكنية

وتباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص متهمين بسرقة الشقق السكنية بالجيزة

وتبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بسرقة إحدى الشقق السكنية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وتم التقابل مع أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مصاباً بجرح قطعي بالرأس، وزوجته.

وقرر أنه أثناء وجوده وزوجته بالشقة سكنهما، قامت إحدى الفتيات بالطرق على باب الشقة ولدى قيامه بفتحه فوجئ بشخصين مجهولين يرتديان كمامة وكاب وقاموا بالدلوف للشقة وبحوزتهم 2 ماسورة حديدية وسلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته وأوثقوه وزوجته.

واستولوا على حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى، عملات أجنبية، جواز سفر ومشغولات ذهبية، 3 هواتف محمولة، 4 ساعات يد، كاميرا ديجتال، ميزان حساس، بعض المتعلقات ولاذوا بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من بينهم نجل شقيق المُبلغ "يحمل جنسية إحدى الدول".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية أمن الجيزة القبض على تاجر قضية قتل منطقة المنيرة الغربية قسم شرطة المنيرة الغربية المنيرة الغربية

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