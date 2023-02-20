الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 فى انقلاب ميكروباص أمام مديرية أمن الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أمام مديرية أمن الجيزة منذ قليل.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 10.5 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص هم محمد مصطفى 60 سنة، محمد سامي 30 سنة، خالد عبد الحليم 53 سنة، عبد الرحمن زكريا 20 سنة، حمادة محمد 46 سنة، محمود عبد الفتاح 56 سنة.

نقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتولت الإدارة العامة لمرور الجيزة رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

انقلاب سيارة ميكروباص مديرية أمن الجيزة حادث النجدة طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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