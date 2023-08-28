إصابة 5 فى مشاجرة بين أهالى قرية العجمى فى الشرقية

أصيب 5 أشخاص من مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إثر وقوع مشاجرة بين الأهالى بقرية العجمى، ويتم التحري عن أسباب الخلافات من جانب الجهات المختصة، دائرة المركز، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى مشتول السوق المركزي كلًا من "هانى. م. ي"، 40 سنة، مصابًا بجرح نافذ بالبطن، وشقيقه "هادى"، 43 سنة، مصابًا بجرح بالبطن من الجهة اليسرى، و"أحمد. ع. م"، 34 سنة، مصابًا بجرح بفروة الرأس وسحجات بالجسم، و"عبدالحميد. م. ن"، 27 سنة، مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس، و"محمد. ع. ن"، 47 سنة، مصابًا بجرح قطعى بالجبهة من الناحية الأمامية، جميعهم مقيمون قرية العجمى بمركز مشتول السوق.

وتبين وقوع مشاجرة بين الأهالى بقرية العجمى، دائرة مركز مشتول السوق، مما أسفر عنه وقوع إصاباتهم السالفة الذكر، تم نقلهم جميعًا لمستشفى مشتول السوق المركزى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة النارية في أبوحماد بالشرقية

وفى سياق متصل، أصيب 5 أشخص بمركز أبوحماد، بـمحافظة الشرقية، بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كلًا من: "حلمى. ال. ع"، البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه «نبيل» البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني "أدهم" البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر «محمد» البالغ من العمر 17 عامًا، و"محمود. ج. ال" البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية.

وقد تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء بالقرية، مما أسفر عنه إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية.