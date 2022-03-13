الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكفر صقر بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص من محافظة الشرقية، فى وقوع مشاجرة بمركز كفر صقر، وتم ضبط المتهمين فى الواقعة، وتحرير المحضر اللازم 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى، لكل من “محمود.إ.ع” 44 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الأس، وكدمات وسحجات، ونجليه “محمد” 20 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وجرح قطعى أسفل الذقن، و“أحمد” 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات وجروح قطعية بالراس، و “فاطمة ح.م” مصابة بجروح قطعية بالراس وكدمات بانحاء متفرقة بالجسم، و “هانم.م.ع” 34 سنة، بكدمات بالجسم، و“عيسى ع.إ” 47 سنة، بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، و نجله “عمرو” 23 سنة، بجروح باليد اليمنى، جميعهم مقيم إدريس، دائرة مركز كفر صقر.

وتبين وقوع مشاجرة بينهم جميعا، بطريق إدريس، وتطورت للتعدى على بعضهم البعض مما أحدث إصابتهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، فيما يتم التحفظ عليهم تحت تصرف الشرطة.

وفى سياق متصل، أصيب خفير نظامي، في مشاجرة وقعت بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى، باستقبال مستشفى كفر صقر المركزى لـ“ع. م. م”، 40 سنة، خفير نظامى، ومقيم قرية كفر أبو الديب، دائرة مركز كفر صقر، إثر إصابته فى مشاجرة وقعت بطريق كفر صقر، أمام كوبرى السوق، بعد أن تعدى عليه مجموعة من الأشخاص.

وتبين إصابته بجرح قطعى بالكوع، وقطع فى الأوتار، وتم نقله لمستشفى جامعة الزقازق لعدم استقرار حالته.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار تكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها لضبط المصابين.

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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