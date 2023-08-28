"الأهلاوي بره".. تجمع أعضاء الزمالك وهتافات ضد رئيس اللجنة المؤقتة (فيديو)

تجمع منذ قليل، العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، بحديقة سيد مشعل داخل النادي، وقاموا بالهتاف ضد الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة الذي كلف بهذه المهمة مساء أمس الأحد من جانب مديرية الشباب والرياضة، وصاحب هذا التكليف اعتراضات كثيرة من جانب أعضاء وجماهير الأبيض بسبب انتماء البناني للغريم التقليدي على حد وصفهم، وقاموا بتحديد موعد مساء اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية ضد وجوده.



كان الدكتور عماد البناني قد وصل إلي مقر النادي ظهر القوم لتولي المسئولية الجديدة، وأعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس ادارة نادي الز مالك يوم 3 سبتمبر المقبل، وعقد الانتخابات يوم 20 أكتوبر، وهو الأمر الذي لم يغير من الواقع شيء حسب وصفهم، حيث تجمع الأعضاء داخل النادي مرددين هتافات «الأهلاوي بره، عايزين زملكاوية بجد» لإدارة النادي.







يذكر أن أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كل من: الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيساً للجنة و أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي بالأمس.



وقالت اللجنة في البيان: "اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".



وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات





وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:



«الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل الإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً».



وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.



وتستمر اللجنة في عملها حتى إنتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.



عقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.





وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:



-عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة والسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقرار وزاري.



-مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.



-مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.



-التواصل مع الاتحاد الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.



-مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب .

