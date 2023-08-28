تقلبات طفيفة في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تقلبات طفيفة خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، بفعل عدم استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم في المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

تقلبات سعرية بأسعار الذهب

من جانبه، قال فادي كامل، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تقلبات طفيفة منذ بداية تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، وحتى ختام التعاملات.

افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2265، وانخفض لمستوى 2220 جنيهًا، ثم ارتفع مرة أخرى فى منتصف التعاملات ليسجل نحو 2254 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأوقية بالبورصة العالمية خلال منتصف التعاملات بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1925 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2566 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1924 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 17960 جنيهًا.

طرح الذهب بالبورصة

وفي سياق متصل، أشار كامل إلى أن طرح الذهب للتداول فى بورصة السلع، لن يؤثر على حركة الأسعار في السوق المحلي، أو تنظيم آليات تداول الذهب داخل الأسواق، حيث اتجه السوق خلال السنوات الأخيرة لتنظيم نفسه، وحاولت الشركات تقنين حركة التداول داخل الأسواق.

وتعتزم بورصة السلع ضم الشركات والمؤسسات التي تمتلك سجلًا تجاريًا وضريبيًا ضمن قوائم المتعاملين، ولن يكون للأفراد حق التعامل معها، ومن المخطط أن تضع البورصة تصنيفات للتجار، بين تجار فئة «أ» و فئة «ب» ، كما ستنظم عمل المصنعين للذهب فى مصر تحت بند «صناع السوق».

عوامل تحديد سعر الذهب

وأضاف، أن أسعار الذهب تحدد في السوق المحلي من خلال ثلاثة عوامل، تشمل سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب، كما تؤثر السيولة في الأوقات على حركة الأسعار.

ولفت فادي كامل إلى أن الفترة الحالية تشهد توازنًا بين العرض والطلب، كما تشهد الأسواق حاليًا نقصًا في السيولة، ما أدى إلى تراجع الأسعار المحلية، بالإضافة إلى تراجع السعر بالبورصة العالمية.

وأوضح، كامل أن دخول مصر ضمن مجموعة «بيركس» سيؤدي إلى تراجع حركة السوق السوداء أمام السوق التجاري المنتظم للذهب، كما ستشهد الفترة المقبلة تطورًا ملحوظًا فى السوق المحلي.