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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم الإثنين 28-8-2023 بالأسواق

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية تراجع تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

تراجع في أسعار الذهب اليوم

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم سجلت وفق أخر تحديث تراجع في الأسواق بسبب البورصات العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بعد تعرضها لموجة  تراجع مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي تأثرًا بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، على عزم البنك الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة للتغلب على التضخم.

أسعار الذهب انخفضت 30 جنيه 

 أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2235 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1914 دولارًا دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2554 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1916 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1490 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17880 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد تراجع مؤشر الدولار

سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب أمس 

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا، وبنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا، ولامس مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1890 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 عيار 21 جرام الذهب عيار 21

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