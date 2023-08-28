سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بدء تعاملات الشباب المقبلين على الزواج في التعاملات الصباحية بأسواق الذهب يحرص الكثير على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث حدث انخفاض جديد في بداية التداولات الصباحية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض “الدستور” سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر في جميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية، وذلك سيكون بالتزامن مع هدوء الطلب محليا وأيضا ثبات أسعار اوقية البورصة العالمية للمعادن بعد توقف التعاملات للاجازة الاسبوعية في البورصة.

سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن سعر الجرام الواحد انخفض بقيمة مبلغ 15 جنيها بتعاملات اليوم المسائية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي، نحو مبلغ 2250 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف التداولات البالغة 2265 جنيها، ويكون غير شامل المصنعية على الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2560 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا انخفاضه خلال التعاملات الصباحية ليبلغ 2560 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2250 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس عيار 21 عند أقل مستوى له في الأسبوع الجاري خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2250 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1930 جنيهًا)

أما عن العيار الأقل سعرا والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد شهد سعر جرام الذهب عيار 18 تسجيل مستوى متدنيا ليبلغ نحو 1930 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18000 جنيه)

كما انخفض بشكل ملحوظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ويخسر 120 جنيها ويسجل نحو 18000 جنيه.

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سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 28 أغسطس عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 79360 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين 28 أغسطس عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجع متواصل حوالي 2.560 مليون جنيه اليوم الإثنين 28 أغسطس، ويزِن 1000 جرام.

ومازال سعر أوقية الذهب حتى الآن يواصل مستوياته عالميًّا مع اغلاق وتوقف التداولات للاجازة الاسبوعية اليوم نحو 1914 دولار.