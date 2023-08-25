انخفاض طفيف في سعر المعدن الأصفر.. تعرف على أسعار الذهب لحظة بلحظة

تتغير أسعار الذهب لحظة بلحظة ما يثير التساؤل حول معرفة آخر تحديث لأسعاره في السوق المحلي والعالمي، وفي محلات الصاغة على مدار اليوم عبر محركات البحث العالمية وبالأخص محرك “جوجل” الذي تشهد نتائجه رواجاً كبيرا حول أسعار الذهب لحظة بلحظة في مصر فخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب ثباتا إلى حد كبير بعد سلسلة من التقلبات في أسعاره منذ بداية الشهر الجاري.

أسعار الذهب لحظة بلحظة

وخلال هذا التقرير نقدم لكم أسعار الذهب وتحديثه الأخير خلال تعاملات اليوم الجمعة في العيارات الثلاث 24 و 21 و18 كما نقدم لكم سعره على شاشة البورصة العالمية وكذلك سعر العملات الذهبية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

واستقر سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 2594 جنيها للجرام في محلات الصاغة حيث يتوفر منه أوزان مختلفة من السبائك الذهبية الأكثر نقاء بين العيارات الأخرى تبدأ من نصف جرام وتصل إلى كيلو جرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في آخر تحديث له بسوق الصاغة المحلية نحو 2270 جنيها للجرام الواحد حيث شهد اليوم انخفاضا طفيفاً خلال خلال التعاملات الصباحية حيث افتتح التداول عند 2280 جنيها لينخفض نحو 10 جنيهات خلال ساعات اليوم.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما شهد سعر الذهب عيار 18 اليوم انخفاضا طفيفا أيضا حيث سجل آخر تحديث له خلال ساعات اليوم عند 1946 جنيها للجرام الواحد وهو يتوفر في محلات الصاغة في صور مشغولات ذهبية مختلفة الألوان والأشكال.



سعر عملات الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 18200 جنيه ويزن 8 جرامات من العيار 21 بدون احتساب المصنعية كما يتوفر منه عملات مختلفة منها عملة النصف جنيه وهو بوزن 4 جرامات والربع جنيه بوزن جرامين ويتوفر أيضا منه الخمسة جنيه ذهب.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية خلال المعاملات اليوم ما بين الارتفاع والانخفاض ليسجل في آخر تحديث له 1910 دولارات للأونصة.