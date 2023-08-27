الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس.. عيار 21 يسجل 2260 جنيها للجرام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارا متأثرة بغلق البورصات العالمية، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب اليوم سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:


أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨    نحو         ١٩٣٧  جنيها

وسجل عيار ٢١     نحو         ٢٢٦٠   جنيها 
وسجل عيار ٢٤      نحو      ٢٥٨٣   جنيها


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب  ١٨٠٨٠ جنيها، لافتا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية. 
                            
سعر الذهب العالمي وسجل عيار ١٩١٤ دولارا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية من وقت لآخر .

سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نهاية التعاملات وأسعار عيار 21 مفاجأة

 

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سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

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