الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في السوق المصري بشكل مستمر لاهتمام المصريين بإدخار أموالهم في المعدن الأصفر الذي يمثل الخزينة الأساسية لهم.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 بدون مصنعية وأهمها سعر عيار الذهب عيار 21.

سعر الذهب عيار 24
بيع 2,566 جنيه. 
شراء 2,589 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,352 جنيه. 
شراء 2,373 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 
بيع 2,245 جنيه. 
شراء 2,265 جنيه.

سعر الذهب عيار 18
بيع 1,924  جنيه. 
شراء 1,941 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 
بيع 1,497  جنيه. 
شراء 1,510 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,283 جنيه. 
شراء 1,294  جنيه.

سعر الأونصة
بيع 79,794 جنيه. 
شراء 80,505 جنيه.

سعر الجنيه الذهب
بيع 17,960 جنيه. 
شراء 18,120 جنيه.


سعر الكيلو
بيع 2,565,714 جنيه. 
شراء 2,588,571  جنيه.

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 26-8-2023 فى محلات الصاغة

تعرف على أسعار الذهب المحلية والعالمية


أسعار الذهب في معاملات الأسبوع الماضي

سعر جرام الذهب  عيار 24 
بيع 2,549 جنيه.
شراء 2,571 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,336 جنيه. 
شراء 2,357 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,230 جنيه.
شراء 2,250 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 
بيع 1,911  جنيه. 
شراء 1,929 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1,487 جنيه.
شراء 1,500 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,274 جنيه.
شراء 1,286 جنيه. 
 

سعر الجنيه الذهب
بيع 17,840  جنيه. 
شراء 18,000 جنيه.

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سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نهاية التعاملات وأسعار عيار 21 مفاجأة

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أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 26-8-2023 فى محلات الصاغة

سعر الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم الأحد عيار 21 سعر الذهب عيار 24

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