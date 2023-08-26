تعرف على أسعار الذهب المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا تأثرًا بالبورصات العالمية، وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب المحلية والعالمية سجلت استقرارًا اليوم .

أسعار الذهب اليوم

وأضاف "مغربي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب سجلت وفقًا لأخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨ نحو ١٩٤٦ جنيهًا.

وسجل عيار ٢١ نحو ٢٢٧٠ جنيهًا.

وسجل عيار ٢٤ نحو ٢٥٩٤ جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه ذهب ١٨١٦٠ جنيهًا، ويشهد أيضًا حالة من الاستقرار، مشيرًا إلى أن الجنية الذهب هو الأكثر مبيعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الأسعار لا تشمل المصنعية.

السعر العالمي الذهب

وأوضح أن أسعار الذهب العالمية تشهد حالة من الاستقرار تأثيرًا البورصات العالمية.

فيما سجل السعر العالمي استقرارًا أيضًا، حيث أشار أنه سجل نحو ١٩١٥ دولارًا للأونصة.

مدينة خاصة الذهب في مصر

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.

ومن المتوقع أن تكون تلك المدينة منارة أفريقيا في صناعة الذهب خلال الفترة المقبلة.

اهتمام المواطنين بأسعار الذهب

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة باعتبار الذهب ملاذًا آمن الاستثمار.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية؛ بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.