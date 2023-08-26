أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 26-8-2023 فى محلات الصاغة

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-8-2023 عبر المنصات الإلكترونية، في ظل التذبذب في أسواق المعدن النفيس بسبب عدم الاستقرار في ظل الارتفاعات والانخفاضات المتتالية في وقت سريع، خاصة بالتزامن مع اجتماع الفيدرالي الأمريكي والذي يعزز العملة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-8-2023

واستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-8-2023 داخل محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، وذلك في عقب إفصاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن نيته في تقديم طلب لتجديد مبادرة الإعفاء الجمركي على الواردات من الذهب لمدة 6 أشهر إضافة حتى أبريل المقبل 2023 لتوازن بين المعروض والمطلوب.

وإليكم الأسعار بالتفصيل بدون مصنعية وفقا للأسعار الأخيرة في محلات الصاغة المصرية:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2617.25 جنيه.

الشراء 2594.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 17.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2399 جنيها.

الشراء 2378 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 15.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2290 جنيها.

الشراء 2270 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 15 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1962.75 جنيه.

الشراء 1945.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 12.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1526.75 جنيه.

الشراء 1513.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1308.5 جنيه.

الشراء 1297.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 981.5 جنيه.

الشراء 972.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.5 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18320 جنيها.

الشراء 18160 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 120 نقطة.

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1918$.

الشراء 1917$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.