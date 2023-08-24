الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منتصف سبتمبر أولى رحلات العمرة بالموسم الجديد.. ننشر الأسعار

العمرة
العمرة

كشف عمرو عبد الحميد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أولى رحلات العمرة للموسم الجديد من المتوقع أن تبدا مع منتصف شهر سبتمبر المقبل، والتى  ستتزامن مع المولد النبوى الشريف، إذ يرغب العديد من المصريين فى أداء رحلات العمرة خلال المولد النبوى الشريف.

25 ألف جنيه بداية أسعار رحلات عمرة المولد النبوى 

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار أولى رحلات العمرة ستبدأ من 25 ألف جنيه، وذلك للمستوى الاقتصادى والمحدود، وترتفع الأسعار كلما تمت زيادة الخدمات المقدمة للمعتمرين. 

ولفت عبد الحميدإلى أن الشركات السياحية ستبدأ من اليوم الخميس توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظرائها من الوكلاء السعوديين، من خلال البوابة المصرية للعمرة، موضحا أن بعد الانتهاء من إجراءات توثيق العقود واستيفاء الشركات كافة الطلبات الصادرة بضوابط وزارة السياحة والآثار لعمل الشركات برحلات العمرة، ستقوم الشركات بإدخال بيانات المعتمرين والتوقيتات الخاصة بسفرهم، والبرنامج السياحى المعد لهم، والعقود المبرمة بين شركه السياحة والمعتمر، ويتم إصدار التأشيرة والباركود الخاص بسفر كل معتمر.

وأشار عبد الحميد إلى أن أى شركة ستصدر تأشيرة خارج الوكيل السعودى الخاص بها لن يتم إصدار باركود لها، لافتا إلى أن الباركود شرط أساسى لإتمام سفره إلى الأراضى المقدسة. 

وأوضح أن أى مسافر للعمرة خارج البوابة المصرية للعمرة تعتبر إجراءات سفره غير قانونية، وقد يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات التي تنص عليها قانون البوابة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لأي عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.  

وأوضح عبد الحميد أن الضوابط الصادرة من وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجديد لم تختلف كثيرا عن الموسم الماضى، والتى نصت على تسليم غرفة شركات السياحة شيك الضمان البنكي بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه مصحوبًا بختم صحة التوقيع من البنك، كما تسدد الشركة المنظمة لرحلات العمرة تأمينا مؤقتا بقيمة مائة ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

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