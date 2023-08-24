آسيا تايمز: الصين بدأت في اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على العملات الرقمية للبنوك المركزية، مشيرة إلى أنها تعتبر مستقبل الأموال العالمية، لافتة الى أن الصين بدأت في اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي، بينما ستعمل عملة CBDCCO الجديدة على تعزيز استخدامها في المعاملات عبر الحدود.

وبحسب الصحيفة، فإن الدافع الرئيسي الذي يدفع البنوك المركزية إلى إصدار العملات الرقمية، حسبما أفاد المجلس الأطلسي، هو "تعزيز الإدماج المالي من خلال توفير الوصول السهل والأكثر أمانا إلى الأموال للسكان الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية، وفق آسيا تايمز والتقرير الصادر اليوم.

وذكر التقرير ووفقاً للبنك الدولي، فإن 6% فقط من الأشخاص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع لا يتعاملون مع البنوك، مقارنة بما يقرب من النصف في جنوب العالم، حيث يوجد في الولايات المتحدة ما يقرب من 30 فرعاً مصرفياً لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بأربعة فروع في الدول الأقل نمواً.

وأضاف التقرير أنه يمكن للنطاق العريض المحمول والهواتف الذكية الرخيصة أن توفر لأفقر البلدان إمكانية الوصول السريع إلى الخدمات المالية بجزء صغير من تكلفة الخدمات المصرفية التقليدية، حيث بوسع المليارات من البشر الموجودين الآن على هامش السوق العالمية أن يتمكنوا من الوصول إلى خدمات الدفع والائتمانات الصغيرة، مما يعزز ريادة الأعمال المحلية.

الآن، في مرحلة الاختبار التجريبي في الصين وفي مرحلة التطوير في بقية أنحاء العالم، يمكن للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) أن تعزز اعتماد العملات المحلية كبديل للعملات الدولية الرائدة.

انخفاض حصة الدولار الامريكي باحتياطات البنوك المركزية العالمية

وفي السياق ذاته، أشار التقرير الى أن انخفاض حصة الدولار الأمريكي في احتياطيات البنوك المركزية العالمية إلى 58% عام 2022، من أعلى مستوى لها عند 71% في عام 2000، وتحرص دول البريكس وكذلك أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز وحداتها باعتبارها البدائل.

وختم التقرير الصادر اليوم ستكون المعاملات عبر الحدود محور اهتمام هيئة عالمية جديدة، وهي منظمة تعاون العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCCO)، التي ستبدأ عملياتها في يناير 2024.

