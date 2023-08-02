الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا تلجأ بعض البنوك المركزية لبيع الذهب؟.. محلل أسواق المال يجيب

الذهب
الذهب

أوضح أحمد عزام، محلل أسواق المال، سبب لجوء بعض البنوك المركزية الآن لبيع الذهب، قائلًا: "إن هناك شبه إجماع لبيع الذهب، وانخفاض الطلب العالمي وهناك بيع كبير، وكانت تركيا في المقدمة لعمليات البيع في الربع الأخير". 

وأضاف محلل أسواق المال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن تركيا قد اتجهت لبيع جزء من الاحتياطات بعد أن كانت تشتري الذهب في الفترة الماضية وذلك لدعم العملة المحلية.

وأوضح أن تركيا ليست هي فقط من لجأت إلى عمليات البيع، حيث توجد العديد من الدول الأخرى، لكن هناك بعض الدول التي اتجهت إلى عمليات الشراء، حيث تعتبر بولندا إحدى الدول التي اتجهت لعمليات شراء كبيرة في الفترة الماضية، كما أن الصين قد اتجهت لعمليات الشراء منذ بداية عام 2022م.

وأشار إلى أنه من الممكن تفسير عمليات بيع الذهب لعدة أسباب؛ السبب الأول قد يكون بسبب عمليات التداولات العرضية، والأسعار العرضية بالنسبة للفترة الماضية بين مستويات 1080 لأونصة الذهب إلى مستويات 2075 منذ بداية العام الحالي، كما أن التداولات العرضية قد دفعت بعض الدول وبعض البنوك المركزية إلى عمليات البيع  من جهة، ومن جهة أخرى فإن أسعار الفوائد المرتفعة تؤثر وتطغى على تداولات الذهب في الفترة الماضية.

وبين أن هناك إشارات بأن أسعار الفوائد المرتفعة قد تستمر مع الاقتصادات الكبرى، قد تكون أكثر مما توقعته الأسواق. 

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