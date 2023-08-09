الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

توفيق الرجولة يكشف مزايا العملات الرقمية الحديثة

العملات الرقمية
العملات الرقمية

قال د.توفيق الرجولة، خبير العملات الرقمية، إن شركة "باي بال" للمعاملات المالية أطلقت عملة مستقرة تعادل دولارًا واحدًا، في محاولة من جانبها لتعزيز الاعتماد على العملات الرقمية في المدفوعات والتحويلات المالية، مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق سيحقق الكثير من المكاسب في السوق المصرفية.

مزايا العملة الرقمية

أكد خبير العملات الرقمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه العملات الرقمية تحمل الكثير من المزايا والمتمثل بعضها في سهولة التداول، أكثر أمان، غير قابلة للتلف على الإطلاق، يمكن التحكم بها من خلال الهاتف.

وتابع "يمكن تخزين الأموال بشكل رقمي، وهذا أهم ما يميز هذه العملة الرقمية، هذه العملة مضمونة القيمة بضمانة الدولار".

ربط العملة الرقمية بالقيمة الدولارية

واستطرد "الربط بين العملات الثابتة يكون عن طريق الربط واحد على واحد، وطريقة الربط تتم عن طريق تخزين العملة الدولارية في البنوك أو استخدام العملة الرقمية وتثبيت سعرها بشكل رقمي مثلما يتم تثبيت سعر الدولار.

توفيق الرجولة خبير عملات رقمية القاهرة الإخبارية المراقب

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