جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 -2024

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة الأول من شهر سبتمبر القادم، وتستمر المباريات حتى يوم الأحد الثالث من الشهر ذاته، وتبدأ محركات البحث تشهد رواجا فيما يخص مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء آخر مباريات الجولة الثالثة أمس.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

لوتون تاون× ست هام

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يستضيف لوتون تاون نظيره وست هام على استاد كينيلورث رود.

مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت

شيفيلد يونايتد × ايفرتون

كما تستأنف مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ويفتح اليوم مباراة فريق شيفيلد يونايتد والذي يواجه ايفرتون في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر سيتي × فولهام

كما يستضيف استاد الاتحاد المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي وفولهام ضمن منافسات الأسبوع الرابع من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشيلسي × نوتنجهام فورست

وفي اليوم ذاته تنطلق مباراة تشيلسي ونيوتنجهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكه المكرمه وتنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد ستامفورد بريدج.

بيرنلي × توتنهام

ويحل فريق توتنهام ضيفا على نظيره فريق بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد تورف مور.

برينتفورد × بورنوث

كما تنطلق مباراة برينتفورد وبورنموث مساء السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برايتون × نيوكاسل يونايتد

هو في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم السبت المقبل تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي برايتون ونيوكاسل يونايتد.

اقرأ أيضا: ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثانية وتعادل اليوفي و هزيمة روما

مباريات يوم الأحد

كريستال بالاس × لفرهامبتون

وفي اليوم الختامي للجولة الرابعة من جولات البريميرليج تنطلق مباراة كريستال بالاس ولفرهامبتون مساء يوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر المقبل حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول × استون فيلا

ويستضيف الريدز نظيره أستون فيلا يوم الأحد في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت القاهره ومكه المكرمه حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد انفيلد.

ارسنال × مانشستر يونايتد

وتختتم مباريات الجولة الرابعة بلقاء ارسنال ومانشستر يونايتد وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهره ومكه المكرمه حيث تنطلق المباراة من استاد الإمارات.