مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد بصعوبة ويتصدر الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل عندما تحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 36.

النرويجي إيرلينج هالاند تولى تنفيذ الركلة الجزائية، لكنه أخفق في تسجيلها بتسديد الكرة في القائم الأيمن في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استطاع النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 63 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من جاك جريليش من الجهة اليسرى.

وتمكن بوجلي من تسجيل هدف التعادل لـ شيفيلد في الدقيقة 85، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ فادح من كايل ووكر في تشتيت الكرة.

وتمكن الإسباني رودري تسجيل هدف الانتصار لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 88، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة جزاء شيفيلد، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 9 نقاط في المركز الأول لبطولة الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند صفر من النقاط في المركز السابع عشر.

وقاد ليلو الفريق بعد خضوع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية سيغيب على إثرها حتى التوقف الدولي.

ودفع ليلو بالثنائي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز في هجوم السيتي ويجاوره جاك جريليش، بينما ظهر الوافد الجديد البلجيكي جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء.

التشكيل.. هالاند وألفاريز يقودان هجوم السيتي أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، جفارديول، أكي

خط الوسط: كوفاسيتش، رودري، سيلفا

خط الهجوم: جريليش، هالاند، ألفاريز