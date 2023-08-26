مانشستر يونايتد يقلب تأخره لانتصار بثلاثية على نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدفين لهدف أمام نظيره نوتنجهام فورست لانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاجأ نوتنجهام فورست مانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة وتقدم عليه بهدفين لهدف، طالع تفاصيل الشوط الأول من هنا.

مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام فورست بالدوري الانجليزي

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى وهز الشباك من أجل تأكيد التقدم لنوتنجهام أو العودة في المباراة لمانشستر يونايتد.

وسجل كاسميرو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 52 بعد ركلة حرة نفذها برونو فيرنانديز عرضية على حدود منطقة الجزاء لزميله راشفورد ثم انطلق برونو داخل المنطقة وتسلم كرة طولية من راشفورد ولعبها عرضية لكاسيمرو المنطلق داخل منطقة الجزاء وحولها بقدمه في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر يونايتد لتسجيل هدف الفوز، فيما حاول لاعبو نوتنجهام فورست تنفيذ هجمة مرتدة وخطف هدف لاستعادة التقدم في النتيجة.

وتلقى جو وورال، لاعب فريق نوتنجهام فورست بطاقة حمراء مباشرة وطرد من الملعب في الدقيقة 67.

وتحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء سجلها برونو فيرنانديز في الدقيقة 76.

وبعد هدف التقدم ليونايتد، اندفع فريق نوتنجهام فورست للهجوم وضغط على دفاعات مانشستر يونايتد من أجل تسجيل هدف التعادل والخروج من المباراة بنقطة على الأقل، فيما حاول لاعبو يونايتد الحفاظ على تقدمهم واللعب على تسجيل هدف يزيد تقدمهم ويؤمن انتصارهم.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 8 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 8 من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 9 محاولات لفريق نوتنجهام فورست وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق نوتنجهام فورست.