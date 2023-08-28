الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء الجولة الثالثة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024  بعد انتهاء الجولة الثالثة من جولات الأسبوع الثالث "للبريميرليج" من أكثر نتائج البحث تداولا عبر محرك "جوجل" العالمي بعدما شهدت تلك الجولة حالة من التنافس والندية لضمان مكان متقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 والاستعداد لخوض موسم مميز.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

مانشستر سيتي

3

3

0

0

6

1

+5

9

2

وست هام

3

2

1

0

7

3

+4

7

3

توتنهام

3

2

1

0

6

2

+4

7

4

ليفربول

3

2

1

0

6

3

+3

7

5

أرسنال

3

2

1

0

5

3

+2

7

6

برايتون

3

2

0

1

9

5

+4

6

7

أستون فيلا

3

2

0

1

8

6

+2

6

8

مانشستر يونايتد

3

2

0

1

4

4

0

6

9

برينتفورد

3

1

2

0

6

3

+3

5

10

تشيلسي

3

1

1

1

5

4

+1

4

11

كريستال بالاس

3

1

1

1

2

2

0

4

12

فولهام

3

1

1

1

3

5

-2

4

13

نيوكاسل

3

1

0

2

6

4

+2

3

14

نوتنغهام فورست

3

1

0

2

5

6

-1

3

15

ولفرهامبتون

3

1

0

2

2

5

-3

3

16

بورنموث

3

0

1

2

2

6

-4

1

17

شيفيلد

3

0

0

3

2

5

-3

0

18

بيرنلي

2

0

0

2

1

6

-5

0

19

لوتون تاون

2

0

0

2

1

7

-6

0

20

إيفرتون

3

0

0

3

0

6

-6

0

مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد بصعوبة ويتصدر الدوري الإنجليزي

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السيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي  2023

وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه حيث يأتي 4 فرق في المراكز التي تليه برصيد 7 نقاط فيما يأتي 4 فرق في قاع الجدول بدون تحقيق أي نقاط من 3 جولات.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 ترتيب الدورى الانجليزى لبريميرليج جولات الاسبوع الثالث ترتيب الدوري ترتيب الدوري الانجليزي 2023

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