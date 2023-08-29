الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدورى الإسبانى وترتيب الفرق

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني والتي أسدل الستار عليها منذ قليل، بعد خوض آخر مباراتين بها التي كانت بين فريقين أتلتيكو مدريد ورايو فالكيانو ومباراة خيتافي وألافيس.

 وكانت نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني ايجابية لحد كبير حيث شهدت منافسة كبيرة بين فرق "الليجا" ويتطلع الجميع لحجز أماكن متقدمة في ترتيب جدول الدوري خلال هذا الموسم والمنافسة على اللقب.

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 

لاس بالماس 

0

0

ريال سوسيداد
ريال مدريد 

1

0

سيلتا فيجو
قادش 

1

1

ألميريا
غرناطة

3

2

مايوركا
غيرونا

2

1

إشبيلية 
برشلونة 

4

3

فياريال
أوساسونا 

2

1

فالنسيا 
أتلتيك بيلباو

4

2

ريال بيتيس
خيتافي 

1

0

ألافيس
أتلتيكو مدريد 

7

0

رايو فاليكانو

ويتصدر فريق ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بنقاط كاملة خلال الجولات الثلاث التي خاضهم ويأتي في الترتيب يليه كل من أتلتيكو مدريد وغيرونا وبرشلونة برصيد 7 نقاط وبدأ التنافس مبكرا بين الفرق في "الليجا"، وشهدت المباراة الأخيرة في الجولة الثالثة أكبر نتيجة حتى الأن في بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023/2024، حيث تغلب أتلتيكو مدريد على نظيره رايو فاليكانو بسبعة أهداف دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

نقاط

1

ريال مدريد

3

3

0

0

9

2

أتليتكو مدريد

3

2

1

0

7

3

جيرونا

3

2

1

0

7

4

برشلونة

3

2

1

0

7

5

أتليتيكو بلباو

3

2

0

1

6

6

فالنسيا

3

2

0

1

6

7

أوساسونا

3

2

0

1

6

8

رايو فاييكانو

3

2

0

1

6

9

ريال بيتيس

3

1

1

1

4

10

قادش

3

1

1

1

4

11

خيتافي

3

1

1

1

4

12

ريال سوسيداد

3

0

3

0

3

13

فياريال

3

1

0

2

3

14

ألافيس

3

1

0

2

3

15

غرناطة

3

1

0

2

3

16

لاس بالماس

3

0

2

1

2

17

ريال مايوركا

3

0

1

2

1

18

سيلتا فيجو

3

0

1

2

1

19

ألميريا

3

0

1

2

1

20

إشبيلية

3

0

0

3

0

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الدوري الاسباني مباريات الجولة الثالثة برشلونة اتلتيكو مدريد

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