الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثانية وتعادل اليوفي و هزيمة روما

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثانية أمس والتي لم تخلوا مباراة خلال تلك الجولة من إحراز الأهداف وحققت حالة من الإثارة والمتعة الكروية ولم تخرج مباراة بالتعادل إلا اثنين فقط ما جعل التنافس على حصد النقاط واختلال مراكز متقدمة في ترتيب الدوري الإيطالي هدفا لكل الفرق وأشعل المنافسة مبكرا.

ترتيب الدوري الإيطالي

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

ميلان

2

2

0

0

6

1

+5

6

2

نابولي

2

2

0

0

5

1

+4

6

3

إنتر ميلان

2

2

0

0

4

0

+4

6

4

هيلاس

2

2

0

0

3

1

+2

6

5

فيورنتينا

2

1

1

0

6

3

+3

4

6

يوفنتوس

2

1

1

0

4

1

+3

4

7

ليتشي

2

1

1

0

4

3

+1

4

8

أتالانتا

2

1

0

1

3

2

+1

3

9

مونزا برياندزا

2

1

0

1

2

2

0

3

10

فروزينونى

2

1

0

1

3

4

-1

3

11

جنوى

2

1

0

1

2

4

-2

3

12

ساليرنيتانا

2

0

2

0

3

3

0

2

13

روما

2

0

1

1

3

4

-1

1

14

بولونيا

2

0

1

1

1

3

-2

1

15

كالياري

2

0

1

1

0

2

-2

1

16

تورينو

2

0

1

1

1

4

-3

1

17

أودينيزي

2

0

1

1

1

4

-3

1

18

لاتسيو

2

0

0

2

1

3

-2

0

19

إمبولي

2

0

0

2

0

3

-3

0

20

ساسولو

2

0

0

2

0

4

-4

0

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أبرز نتائج مباريات الجولة الثانية 

ووقع يوفنتوس في شباك التعادل في تلك الجولة مع بولونيا بهدف لكل منهما فيما فاز إنتر ميلان على كالياري بهدفين نظيفين وحصد نابولي الثلاث نقاط بعد فوزه على ساسولو بثنائية نظيفة، فيما فاز ميلان على تورينو برباعية مقابل هدف أما روما فقد خسرت مباراتها أمام هيلاس فيرونا بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري الإيطالي الدورى الايطالى الجولة الثانية ميلان نابولى

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