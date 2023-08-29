الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدورى الإسبانى بعد الجولة الثالثة.. ريال مدريد فى الصدارة

ريال مدريد
ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة والتي انتهت مساء الإثنين وحازت مبارياته على نسب مشاهدة مرتفعة، حيث تنصب اهتمامات متابعي الكرة العالمية صوب الدوري الإسباني "الليجا" وكذلك تكون متابعة أخباره وتطوراته ضمن قائمة اهتمامات محبي وعشاق الساحرة المستديرة، ومن ضمن ما يتم التساؤل والبحث عنه عبر محركات البحث العالمية بعد انتهاء كل جولة هو ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة 

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

ريال مدريد

3

3

0

0

6

1

+5

9

2

أتليتكو مدريد

3

2

1

0

10

1

+9

7

3

جيرونا

3

2

1

0

6

2

+4

7

4

برشلونة

3

2

1

0

6

3

+3

7

5

أتليتيكو بلباو

3

2

0

1

6

4

+2

6

6

فالنسيا

3

2

0

1

4

3

+1

6

7

أوساسونا

3

2

0

1

4

3

+1

6

8

رايو فاييكانو

3

2

0

1

4

7

-3

6

9

ريال بيتيس

3

1

1

1

4

5

-1

4

10

قادش

3

1

1

1

2

3

-1

4

11

خيتافي

3

1

1

1

1

3

-2

4

12

ريال سوسيداد

3

0

3

0

2

2

0

3

13

فياريال

3

1

0

2

5

6

-1

3

14

ديبورتيفو ألافيس

3

1

0

2

4

5

-1

3

15

غرناطة

3

1

0

2

4

7

-3

3

16

لاس بالماس

3

0

2

1

1

2

-1

2

17

ريال مايوركا

3

0

1

2

3

5

-2

1

18

سيلتا فيغو

3

0

1

2

1

4

-3

1

19

ألميريا

3

0

1

2

2

6

-4

1

20

إشبيلية

3

0

0

3

5

8

-3

0

ريال مدريد في الصدارة 

نجحت ريال مدريد في خطف الصدارة بعد 3 جولات حيث هو الفريق الوحيد الذي حقق الثلاث نقاط كاملة خلال الجولات الثلاث.

ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الثالثة الدوري الاسباني الجولة الثالثة الليجا ريال مدريد

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