الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الإيطالي روبيرتو مانشيني مديرا فنيا لمنتخب السعودية

روبيرتو مانشيني
روبيرتو مانشيني

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تعيين الإيطالي روبيرتو مانشيني، تدريب المنتخب الأول، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

ورحب الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع “تويتر”، بمدربه الجديد، الذي علق قائلًا"صنعت التاريخ في أوروبا، الآن حان وقت صناعة التاريخ مع السعودية".

ووقع مانشيني على عقد يربطه بتدريب منتخب السعودية، حتى صيف عام 2026.

وكان مانشيني قد تقدم باستقالته من تدريب منتخب إيطاليا قبل يورو 2024 بأقل من العام.

وتُقدر تقارير صحفية، قيمة راتب مانشيني مع منتخب إيطاليا، بـ 20 مليون يورو سنويًا.

وجاء رحيل مانشيني عن تدريب المنتخب الإيطالي، قبل 10 أشهر، من انطلاق نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

وقاد مانشيني، منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا 2020، وذلك عقب تغلبه على المباراة النهائية، على إنجلترا، بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكما قاد مانشيني، إيطاليا، لحصد المركز الثالث، في دوري الأمم الأوروبية 2022/ 2023 بعد الفوز على هولندا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيخلف مانشيني المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي انفصل عن «الأخضر» ليتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات، بعد 3 أعوام قضاها مع الفريق، الذي قاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

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