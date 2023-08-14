الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير إيطالية تكشف تفاصيل عقد المرتقب لـ مانشيني مع المنتخب السعودي

روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيني

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تفاصيل العقد المرتقب الذي سيربط المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تدريب منتخب بلاده الأول، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن مانشيني سيوقع عقدًا لتدريب «الأخضر» يمتد لثلاث سنوات، بقيمة 40 مليون دولار.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، قد ذكرت أمس، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بات قريبًا من حسم تعاقده مع روبرتو مانشيني، من أجل تدريب منتخب بلاده الأول، خلال الفترة المقبلة، بعد أن استقال المدرب، بشكل رسمي، من تدريب منتخب «الآزوري»

كان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أكد أمس أن الإعلان عن هوية المدرب الجديد سيكون في غضون أسبوعين من الآن، قبل بدء الاستحقاق المقبل للمنتخب في سبتمبر المقبل، حيث تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي حال إعلان التعاقد معه، سيخلف مانشيني المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي انفصل عن «الأخضر» بعد 3 أعوام قضاها مع الفريق، الذي قاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

روبرتو مانشيني الاتحاد السعودي لكرة القدم صحيفة الشرق الأوسط السعودية ياسر المسحل هيرفي رينارد

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