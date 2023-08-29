ضبط 29 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح داخل مطبعة في كفر الشيخ

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 29 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بكفرالشيخ.

تحريات ضباط قطاع الشرطة المتخصصة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ بكفر الشيخ) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

ضبط أكثر من 29 ألف كتاب

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) ، وحوزته (29200 من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.