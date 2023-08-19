السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 10 آلاف كتاب تعليمي دون تفويض خلال حملة للمصنفات

ضبط 10 آلاف كتاب
ضبط 10 آلاف كتاب تعليمي دون تفويض خلال حملة للمصنفات

نجحت المصنفات في ضبط 10 آلاف نسخة كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح داخل مكتبة بالقاهرة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ببيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 10000 نسخة من الكتب التعليمية الخارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتبة، وإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

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