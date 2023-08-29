الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023 مقابل الليرة السورية والجنيه المصري

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس محركات البحث على جوجل، بسبب كثرة الإقبال عليه لمعرفة سعره نظرًا لارتباطه بأسعار بعض السلع في الأسواق، لذا ينشر "الدستور" آخر تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك وماكينات الصرافة. 

وشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

انخفض  سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار في دمشق نحو 14100 ليرة للشراء، و 14300 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 في حلب نحو 14200 ليرة للشراء و 14400 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14200 ليرة للشراء، و14300 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14150 ليرة للشراء و 14250 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الإثنين 28-8-2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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