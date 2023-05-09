الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، يواصل استقراره خلال منتصف التعاملات أمام العملة المحلية (الجنيه المصري)، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر البيتكوين أمام الدولار

ارتفعت سعر عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، خلال منتصف التعاملات مقابل الدولار لتبلغ نحو 27,608.10 دولار، و تباين سعر عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية لتشهد عدم استقرار وتذبذب في سعرها أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر في منتصف التعاملات، وفيما يلي يستعرض «الدستور» قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

انخفض سعر الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,089.45 ليرة لبنانية، لتشهد الليرة اللبنانية حالة من التذبذب مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 حالة من التباين مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق ارتفاعًا ليبلغ 8675 ليرة للشراء، و8775 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في الحسكة ليسجل 8700 ليرة للشراء، و 8750 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8720 ليرة للشراء، و 8770 ليرة للبيع.

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