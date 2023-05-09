الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية  مع اقتراب الحجاج الموفقين هذا العام لقضاء موسم الحج لعام 2023 لمعرفة فروق الأسعار بين الجنية المصري والريال السعودي. 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.20 جنيه للشراء
8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.20 جنيه للشراء
8.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 
8.22 جنيه للشراء
8.25 جنيهَا للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء 
8.26 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

هل يتراجع سعر المعدن الأصفر مرة ثانية؟.. شعبة الذهب تجيب

"مستقبل وطن": قرار رفع سعر توريد إردب القمح عزز دور الفلاح فى زيادة إنتاجه

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

يورو 
34.0667 جنيه للشراء 
34.1871 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
39.0502 جنيه للشراء 
39.1863 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.6923 جنيه للشراء 
34.8101 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.8379 جنيه للشراء 
22.9153 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.6364 جنيه للشراء 
100.9882 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3975 جنيه للشراء 
8.4248 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4578 جنيه للشراء 
4.4725 جنيه للبيع 
 

txt

سعر الدرهم الاماراتى والعملات الخليجية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

txt

سعر اليورو اليوم الاثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليو سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء سعر الريال سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر الريال السعودي الريال السعودي اليوم الثلاثاء الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم في البنوك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

ما مقدار المال الذى تجلبه العائلة المالكة إلى المملكة المتحدة؟

وزير "التموين" يقرر صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن على البطاقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

محارب أمريكي قديم يذكّر واشنطن وموسكو بأنهما كانتا حليفتين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟