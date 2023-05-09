سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى البنوك المصرية

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية مع اقتراب الحجاج الموفقين هذا العام لقضاء موسم الحج لعام 2023 لمعرفة فروق الأسعار بين الجنية المصري والريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.20 جنيه للشراء

8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.20 جنيه للشراء

8.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

8.22 جنيه للشراء

8.25 جنيهَا للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.26 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

34.0667 جنيه للشراء

34.1871 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.0502 جنيه للشراء

39.1863 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.6923 جنيه للشراء

34.8101 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.8379 جنيه للشراء

22.9153 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.6364 جنيه للشراء

100.9882 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3975 جنيه للشراء

8.4248 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4578 جنيه للشراء

4.4725 جنيه للبيع

