سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى البنوك المصرية
يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية مع اقتراب الحجاج الموفقين هذا العام لقضاء موسم الحج لعام 2023 لمعرفة فروق الأسعار بين الجنية المصري والريال السعودي.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في البنوك المصرية
في هذا التقرير نوضح لكم سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.20 جنيه للشراء
8.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.20 جنيه للشراء
8.23 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان
8.22 جنيه للشراء
8.25 جنيهَا للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.26 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
34.0667 جنيه للشراء
34.1871 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.0502 جنيه للشراء
39.1863 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.6923 جنيه للشراء
34.8101 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.8379 جنيه للشراء
22.9153 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.6364 جنيه للشراء
100.9882 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3975 جنيه للشراء
8.4248 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4578 جنيه للشراء
4.4725 جنيه للبيع