هل يتراجع سعر المعدن الأصفر مرة ثانية؟.. شعبة الذهب تجيب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن دور الشعبة هو مصلحة المستهلك والتاجر لأن الجميع في مركب واحد وهذه بلدنا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه منذ فترة تخطى سعر الذهب 2800 لعيار 21 وعيار 24 تخطى 3 آلاف، مؤكدًا أنه نتيجة المجهودات التي قامت بها الشعبة حجمت عملية الزيادة لأنه من مصلحتها أن يقتني المستهلك الذهب لأنه شيء حميد جدًا وممتاز.

الدول في العالم تتحوط بالذهب قبل الأفراد

وتابع، أن الذهب يحتفظ بمخزون القمية والدول في العالم تتحوط به قبل الأفراد وهذا شيء حميد وفي الوقت نفسه وقت حاجتهم للسيولة يستطيعون التصرف فيه بكل سهولة.

وعن تراجع سعر الذهب، أكد أنه لابد أن نفهم أن سوق الذهب مرتبط ببورصة عالمية تقودها الظروف الاقتصادية بالعالم، مشيرًا إلى أن وقت كورونا شهدت ارتفاعات كبيرة بالذهب ولكنه عاد بعدها، وهذا ليس في يد أحد.

وأكد أن الشعبة تريد أن يكون السعر المحلي متوازيًا ومتقاربًا مع العالمي حتى يستطيع المواطن المصري بأن يأخذ الذهب بسعر مناسب ويحتاط به.