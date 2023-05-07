الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن": قرار رفع سعر توريد إردب القمح عزز دور الفلاح فى زيادة إنتاجه

محمد رزق
محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الفلاح على زراعة القمح كانت هي السبب الأهم في ارتفاع توريد القمح المحلي لـ1.2 مليون طن عن العام الماضي، والذي يعتبر واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الزيادة خطوة على الطريق لتقليل معدل استيراد القمح من الخارج وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وقال رزق، إن الدولة المصرية شجعت الفلاحين على زيادة زراعة القمح من خلال تحديد سعر عادل للفلاح قبل زراعة القمح، وارتفع سعر توريد الإردب إلى 1500 جنيه، بجانب توفير الأسمدة المدعمة من قبل وزارة الزراعة كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسية مع بداية الموسم، وتخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي تكلفة إضافية لزيادة سعر الإردب بنسبة 74%.

وشدد محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

وأشار «رزق»، إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات التي تستهدف تخزين أكبر كمية من القمح، من خلال المشروع القومي للصوامع من أجل الحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن تخزين القمح والغلال موزعة على 17 محافظة.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي، حيث أفاد بأن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.2 مليون طن.

بحزب مستقبل وطن إنتاج القمح تخزين القمح تحقيق الاكتفاء الذاتي تحديد سعر بوزارة التموين

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