الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدرهم الاماراتى والعملات الخليجية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى

استقر سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين، مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر، كما استقر سعر باقي العملات الخليجية ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي.

أسعار العملات الخليجية مقابل الجنيه

وكانت أسعار العملات الخليجية ومنها الدرهم الاماراتى، قد شهدت ارتفاع مقابل الجنيه المصري مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنية مقابل باقي العملات لأكثر من مرة آخرها بداية العام الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدرهم الاماراتى وباقي العملات الخليجية مقابل الجنيه المصري . 

سعر الدرهم الاماراتى

بلغ سعرالدرهم الاماراتى حسب شاشات البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، فيما سجل في بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيعن ووصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع . 

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى 99.77 جنيه للشراء، و100.72 للبيع، وفى بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و100.72 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني، 95.13 جنيه للشراء، و 101.30 للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

الكندوز بـ260 جنيهًا والجملى بـ190.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

عيار 21 بـ2610 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم فى بداية تعاملات الأسبوع

سعر الريال السعودي 

سعر الريال السعودى اليوم فى بنك مصر، أمام العملة المصرية، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وسجل الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك القاهرة، ، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى في بنك البركة، 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

txt

سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

الدرهم الإماراتي شاشات البنك المركزي الريال السعودي الدينار الكويتي العملات الخليجية

الأكثر قراءة

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟