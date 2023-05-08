سعر الدرهم الاماراتى والعملات الخليجية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

استقر سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين، مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر، كما استقر سعر باقي العملات الخليجية ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي.

أسعار العملات الخليجية مقابل الجنيه

وكانت أسعار العملات الخليجية ومنها الدرهم الاماراتى، قد شهدت ارتفاع مقابل الجنيه المصري مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنية مقابل باقي العملات لأكثر من مرة آخرها بداية العام الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدرهم الاماراتى وباقي العملات الخليجية مقابل الجنيه المصري .

سعر الدرهم الاماراتى

بلغ سعرالدرهم الاماراتى حسب شاشات البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، فيما سجل في بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيعن ووصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع .

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى 99.77 جنيه للشراء، و100.72 للبيع، وفى بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و100.72 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني، 95.13 جنيه للشراء، و 101.30 للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى اليوم فى بنك مصر، أمام العملة المصرية، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وسجل الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك القاهرة، ، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى في بنك البركة، 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.