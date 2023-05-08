عيار 21 بـ 2610 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الأسبوع

استقرت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 8 مايو، بداية تعاملات الأسبوع ، بمحلات الصاغة والذهب بالأسواق التجارية، وجاءت أسعار الذهب كالتالي.

- أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18 سجل نحو 2237 جنيها للجرام

سعر عيار 21 سجل نحو 2610 جنيهات للجرام

سعر عيار 24 سجل نحو 2983 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 20880 جنيها للجرام

سعر أوقية الذهب سجلت نحو 2016 دولار عالميا



وقال هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية، أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين على شراء الذهب خلال الفترة الحالية، وارتفع حجم الطلب على السبائك والجنيهات الذهب وزادت القوى الشرائية لهذه المنتجات علي حساب المشغولات الذهبية .