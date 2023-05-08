الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 21 بـ 2610 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الأسبوع

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 8 مايو، بداية تعاملات الأسبوع ، بمحلات الصاغة والذهب بالأسواق التجارية، وجاءت أسعار الذهب كالتالي.

- أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18 سجل نحو 2237 جنيها للجرام 
سعر عيار 21 سجل نحو  2610 جنيهات للجرام  
سعر عيار 24 سجل نحو  2983 جنيها للجرام  
سعر الجنيه الذهب سجل نحو 20880 جنيها للجرام  
سعر أوقية الذهب سجلت نحو 2016 دولار عالميا 
    

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة  بالغرف التجارية، أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين على شراء الذهب خلال الفترة الحالية،  وارتفع حجم الطلب على السبائك والجنيهات الذهب وزادت القوى الشرائية لهذه المنتجات علي حساب المشغولات الذهبية .

الصاغة الذهب أسعار الذهب

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