سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

أصبح سؤال سعر الدولار اليوم في مصر هو الأكثر بحثًا بعد تخطيه حاجز الثلاثين جنيها مصريا ويزيد عدة قروش كل فترات متقاربة مع جعل البحث عن سعر الدولار الأكثر اهتمامُا لكافة الفئات المهتمة بيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

نعرض لكم في السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

يورو

34.0236 جنيه للشراء

34.1437 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.5660 جنيه للشراء

38.7006 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.6728 جنيه للشراء

34.7983 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.7503 جنيه للشراء

22.8274 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2224 جنيه للشراء

8.2489 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.6331 جنيه للشراء

101.0278 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4607 جنيه للشراء

4.4763 جنيه للبيع