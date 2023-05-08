الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية

أصبح سؤال سعر الدولار اليوم في مصر هو الأكثر بحثًا بعد تخطيه حاجز الثلاثين جنيها مصريا ويزيد عدة قروش كل فترات متقاربة مع جعل البحث عن سعر الدولار الأكثر اهتمامُا لكافة الفئات المهتمة بيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

نعرض لكم في السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
 30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع
 

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات

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منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد تحديث يومي 7-5-2023

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

يورو 
34.0236 جنيه للشراء 
34.1437 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.5660 جنيه للشراء 
38.7006 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.6728 جنيه للشراء 
34.7983 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
22.7503 جنيه للشراء 
22.8274 جنيه للبيع 

ريال سعودى

8.2224 جنيه للشراء 
8.2489 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.6331 جنيه للشراء 
101.0278 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3963 جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4607 جنيه للشراء
4.4763 جنيه للبيع 

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