سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية
أصبح سؤال سعر الدولار اليوم في مصر هو الأكثر بحثًا بعد تخطيه حاجز الثلاثين جنيها مصريا ويزيد عدة قروش كل فترات متقاربة مع جعل البحث عن سعر الدولار الأكثر اهتمامُا لكافة الفئات المهتمة بيه.
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
نعرض لكم في السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 للشراء
30.95 للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 مايو 2023
يورو
34.0236 جنيه للشراء
34.1437 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.5660 جنيه للشراء
38.7006 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.6728 جنيه للشراء
34.7983 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.7503 جنيه للشراء
22.8274 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2224 جنيه للشراء
8.2489 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.6331 جنيه للشراء
101.0278 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4607 جنيه للشراء
4.4763 جنيه للبيع