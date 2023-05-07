منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد تحديث يومي 7-5-2023

ينشر «الدستور» تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 أمام الجنيه المصري، الليرة اللبنانية والسورية خلال منتصف التعاملات في البنوك، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنوك المركزية بالدول.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023، حيث سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر البيتكوين أمام الدولار

استقرت عملة البيتكوين اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 مقابل الدولار الأمريكي خلال منتصف التعاملات لتبلغ نحو 29,312.90 دولار، و شهدت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية عدم استقرار وتذبذب في سعرها أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجلت سعر الليرة اللبنانية اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,250.00 ليرة لبنانية، حيث سجلت الليرة اللبنانية حالة من التذبذب مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية في منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق نحو 8500 ليرة للشراء، و8600 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في الحسكة ليسجل 8620 ليرة للشراء، و 8670 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8530 ليرة للشراء، و 8580 ليرة للبيع.