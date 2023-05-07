الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2023/5/7

سعر الدولار
سعر الدولار

يزداد البحث عن سعر الدولار في مصر بشكل يومي، لمعرفة أخر ما وصل إليه أمام الجنيه المصري والذي يرتبط بأسعار السلع بشكل مباشر.

سعر الدولار اليوم الأحد 7 /5 /2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر في مختلف البنوك المصرية والأجنبية، وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

30.83 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء.

30.95 للبيع.

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سعر اليورو اليوم السبت 6-5-2023 خلال التعاملات المسائية

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وزير المالية: انخفاض الدين لأقل من 80% هذا العام لولا تغير سعر الصرف


أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 7 مايو 2023 

يورو 
34.0236 جنيه للشراء. 
34.1437 جنيه للبيع. 

جنيه إسترلينى
38.5660 جنيه للشراء. 
38.7006 جنيه للبيع. 

فرنك سويسرى 
34.6728 جنيه للشراء. 
34.7983 جنيه للبيع. 

100 ين يابانى 
22.7503 جنيه للشراء. 
22.8274 جنيه للبيع. 

ريال سعودى

8.2224 جنيه للشراء. 
8.2489 جنيه للبيع. 

دينار كويتى
100.6331 جنيه للشراء. 
101.0278 جنيه للبيع. 

درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء. 
8.4252 جنيه للبيع. 

اليوان الصيني
4.4607 جنيه للشراء.
4.4763 جنيه للبيع.
 

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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ 2.113 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

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