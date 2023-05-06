سعر اليورو اليوم السبت 6-5-2023 خلال التعاملات المسائية

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، استقرارًا ونشر البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني تحديث لمتوسط أسعار العملات ليبلغ اليورو نحو 34.02 جنيه للشراء، 34.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت

يقدم «الدستور» آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في التعاملات المسائية، في السوق المصرفي المصري، ليبلغ متوسط سعر اليورو اليوم نحو 34.02 جنيه للشراء، و 34.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري حيث بلغ نحو 33.78 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 شهد استقرارًا في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 استقرارًا ليبلغ 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، في بنك القاهرة، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 داخل مصرف أبو ظبي خلال التعاملات المسائية نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع