السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 6-5-2023 خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، استقرارًا ونشر البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني تحديث لمتوسط أسعار العملات ليبلغ اليورو نحو 34.02 جنيه للشراء، 34.14 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم السبت

يقدم «الدستور» آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في التعاملات المسائية، في السوق المصرفي المصري، ليبلغ متوسط سعر اليورو اليوم نحو 34.02 جنيه للشراء، و 34.14 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري حيث بلغ نحو 33.78 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 6-5-2023 بمحلات الصاغة المصرية

سعر الدولار اليوم فى مصر| تحديث يومي السبت 6-5-2023 مقابل الجنيه والليرة

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 شهد استقرارًا في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 استقرارًا ليبلغ 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، في بنك القاهرة، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

 

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 داخل مصرف أبو ظبي خلال التعاملات المسائية نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم السبت الجنيه المصري البنوك المصرية التعاملات المسائية البنك المركزي المصري سعر اليورو مقابل الجنية المصري

الأكثر قراءة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

السيطرة على حريق 4 سيارات ملاكى بجوار موقف بنها العمومى

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ 2.113 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وزير الخارجية السعودى: نأمل إنهاء "حوار جدة" الصراع فى السودان

الجامعة العربية: قرار عودة سوريا قد يتم اتخاذه خلال الاجتماع الاستثنائى غدًا

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بترعة فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

محمد عبدالعزيز

أيها المثبطون.. حسبكم

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر