السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 6-5-2023 بمحلات الصاغة المصرية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-5-2023 في محلات الصاغة المصرية، عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي أعلن عن رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساسية يوم الأربعاء 3 مايو 2023، حيث استقرت أونصة الذهب عند 2008 دولار، وبذلك تحقق أعلى قيمة منذ عام 2020 حيث ارتفعت بقيمة 15 دولار.


أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-5-2023 في محلات الصاغة المصرية

تراجع في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-5-2023 في محلات الصاغة المصرية، وذلك عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث أرجعت شعبة الذهب هذا التراجع إلى قلة الطلب خلال اليومين الماضيين، خاصة على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، مما أدى إلى استقرار أسعار المعدن النفيس في مصر رغم ارتفاعه عالميا.

وأشارت شعبة الذهب إلى أن التباين في الأسعار المحلية والعالمية راجع لإقبال المواطنين على الشراء عقب انتهاء مدة الشهادات البنكية ورغبتهم في شراء السبائك والجنيهات الذهبية لكونه ملاذا آمنا للإدخار في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.


وإليكم أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة المصرية وهى كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2977.25 جنيه.
الشراء 2942.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2729 جنيها.
الشراء 2627.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2605 جنيهات.
الشراء 2575 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2232.5 جنيه.
الشراء 2207.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1736.75 جنيه.
الشراء 1716.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1488.5 جنيه.
الشراء 1471 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1116.5 جنيه.
الشراء 1103.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

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سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 20840 جنيها.
الشراء 20600 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.


أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2008$.
الشراء 2004$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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