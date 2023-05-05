الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 5-5-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقر سعر طن الحديد منذ بداية تعاملات الشهر الجاري عند الأسعار التي سجلها في أبريل الماضي، وارتفع سعره عدة مرات خلال العام الجاري بعد أن اتجهت شركات الحديد إلى رفع سعره لتتماشى مع الارتفاعات المتكررة لرفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

 

كما استقر سعر طن الأسمنت عند الأسعار التي سجلها في الشهور الماضية.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 5-5-2023.

 

سعر طن الحديد 

طن الحديد من حديد عز    40,200 جنيه

طن الحديد مصر ستيل        39,000 جنيه

طن الحديد المصريين 39,500 جنيه

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طن الحديد بشاى      39,700 جنيه

حديد العتال    39,500 جنيه

حديد عطية    39,400 جنيه

حديد سرحان  39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد الكومى   39,300 جنيه

حديد المعادي  39,300 جنيه

حديد بيانكو    39,000 جنيه

حديد العشري  39,500 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم 

 

أسمنت المسلح 2,050 جنيه

أسمنت النصر 2,010 جنيه

أسمنت السويدي       2,060 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه

أسمنت الممتاز 2,055 جنيه

أسمنت السويس        2,040 جنيه

أسمنت تايتان  2,020 جنيه

أسمنت المهندس       2,020 جنيه

أسمنت المصري      2,040 جنيه

أسمنت الماكس        2,020 جنيه

أسمنت الصرح        2,030 جنيه

اسمنت وادي النيل     1,880 جنيه

اسمنت المخصوص   1,990 جنيه

اسمنت العسكري      1,880 جنيه

أسمنت سيناء 42.5   1,890 جنيه

اسمنت حلوان 1,990 جنيه

اسمنت السهم  1,890 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف  1,870 جنيه

أسمنت المعلم  1,910 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت النهضة        1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت السد العالي    1,780 جنيه

أسمنت قنا     1,830 جنيه

أسمنت المصريين     1,770 جنيه

أسمنت الصعيد        1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,940 جنيه

أسمنت المنيا   1,940 جنيه

أسمنت العاصمة       1,810 جنيه

أسمنت البرج  1,900 جنيه

أسمنت الصخرة       1,900 جنيه

أسمنت الدلتا   1,870 جنيه

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