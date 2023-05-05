مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 5-5-2023
استقر سعر طن الحديد منذ بداية تعاملات الشهر الجاري عند الأسعار التي سجلها في أبريل الماضي، وارتفع سعره عدة مرات خلال العام الجاري بعد أن اتجهت شركات الحديد إلى رفع سعره لتتماشى مع الارتفاعات المتكررة لرفع سعر الدولار مقابل الجنيه.
كما استقر سعر طن الأسمنت عند الأسعار التي سجلها في الشهور الماضية.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 5-5-2023.
سعر طن الحديد
طن الحديد من حديد عز 40,200 جنيه
طن الحديد مصر ستيل 39,000 جنيه
طن الحديد المصريين 39,500 جنيه
طن الحديد بشاى 39,700 جنيه
حديد العتال 39,500 جنيه
حديد عطية 39,400 جنيه
حديد سرحان 39,500 جنيه
حديد المراكبى 39,500 جنيه
حديد الكومى 39,300 جنيه
حديد المعادي 39,300 جنيه
حديد بيانكو 39,000 جنيه
حديد العشري 39,500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
أسمنت المسلح 2,050 جنيه
أسمنت النصر 2,010 جنيه
أسمنت السويدي 2,060 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه
أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
أسمنت السويس 2,040 جنيه
أسمنت تايتان 2,020 جنيه
أسمنت المهندس 2,020 جنيه
أسمنت المصري 2,040 جنيه
أسمنت الماكس 2,020 جنيه
أسمنت الصرح 2,030 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
اسمنت المخصوص 1,990 جنيه
اسمنت العسكري 1,880 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيه
اسمنت حلوان 1,990 جنيه
اسمنت السهم 1,890 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه
أسمنت المعلم 1,910 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,940 جنيه
أسمنت المنيا 1,940 جنيه
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,870 جنيه