مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 4-5-2023

استقر سعر بيع طن الحديد والاسمنت عند الارتفاعات التي سجلتها في الفترة الأخيرة، بعد أن لجأت شركات الحديد إلى رفع سعر طن الحديد مع الارتفاعات المتتالية التي سجلها سعر الدولار مقابل الجنيه ، وذلك رغم حالة الركود في عمليات البيع والشراء .

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 4-5-2023.

سعر طن الحديد

حديد عز 40,200 جنيه

الحديد من بشاى 39,700 جنيه

الحديد من العتال 39,500 جنيه

حديد المصريين 39,500 جنيه

طن الحديد من عطية 39,400 جنيه

حديد سرحان 39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادى 39,300 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

سعر الاسمنت اليوم