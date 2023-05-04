مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 4-5-2023
استقر سعر بيع طن الحديد والاسمنت عند الارتفاعات التي سجلتها في الفترة الأخيرة، بعد أن لجأت شركات الحديد إلى رفع سعر طن الحديد مع الارتفاعات المتتالية التي سجلها سعر الدولار مقابل الجنيه ، وذلك رغم حالة الركود في عمليات البيع والشراء .
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 4-5-2023.
سعر طن الحديد
- حديد عز 40,200 جنيه
- الحديد من بشاى 39,700 جنيه
- الحديد من العتال 39,500 جنيه
- حديد المصريين 39,500 جنيه
- طن الحديد من عطية 39,400 جنيه
- حديد سرحان 39,500 جنيه
- حديد المراكبى 39,500 جنيه
- حديد الكومى 39,300 جنيه
- حديد المعادى 39,300 جنيه
- حديد بيانكو 39,000 جنيه
- حديد العشري 39,500 جنيه
- حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
سعر الاسمنت اليوم
- أسمنت السويدي 2,060 جنيه
- أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
- أسمنت المخصوص 1,990 جنيه
- أسمنت المسلح 2,050 جنيه
- أسمنت المهندس 2,020 جنيه
- أسمنت المصري 2,040 جنيه
- أسمنت النصر 2,010 جنيه
- أسمنت قنا 1,830 جنيه
- أسمنت المصريين 1,770 جنيه
- أسمنت العسكري 1,880 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيه
- أسمنت حلوان 1,990 جنيه
- اسمنت السهم 1,890 جنيه
- العسكري بني سويف 1,870 جنيه
- أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه
- أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
- أسمنت السويس 2,040 جنيه
- أسمنت المعلم 1,910 جنيه
- أسمنت تايتان 2,020 جنيه
- أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
- أسمنت النهضة 1,820 جنيه
- أسمنت أسوان 1,780 جنيه
- أسمنت السد العالي 1,780 جنيه