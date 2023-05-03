الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم 3 مايو

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية .

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 10 - 13 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.82 جنيه للشراء و34.06 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت 33.93 جنيه للشراء و34.14 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري 33.82 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع .

وبالنسبة للجنيه الإسترليني، سجل تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 38.32 جنيه للشراء، و38.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 38.45 جنيه للشراء و38.66 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.48 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع .

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.74 جنيه للشراء و100.72 جنيه للبيع .

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