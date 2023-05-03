الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سعر الفيش الجنائي 2023.. وخطوات استخراجه بأقل وقت ومجهود

الفيش الجنائي
الفيش الجنائي

يعتبر سعر الفيش الجنائي عام 2023، من أكثر الأمور بحثًا عى مواقع الانترنت وخاصة محرك البحث جوجل؛ وذلك عقب تقديمه من المواقع الرسمية لوزارة الداخلية في أقل جهد ووقت في اليوم.

سعر الفيش الجنائي 2023

ومن المقرر أن الفيش الجنائي يتم استخراجه من مصلحة الأحوال المدنية التابع لكل قسم شرطة، مع إمكانية تقديم الخدمة مميكنة للتيسير على المواطنين، ومع التقدم التكنولوجي الذي نستشهد به حاليًا.

وفي هذا التقرير، نرصد أسعار الفيش الجنائي خلال عام 2023، وتحديد قمية الخدمة المطلوبة حيث توجد أنواع من نموذج الصحيفة الجنائية كل نموذج على حسب الوقت الذي يتم استخراجه فيه، فالنموذج الأول وهو الفيش الجنائي العادي، وسعره 50 جنيهًا، أما النموذج الثاني حيث يكون بشراء استمارة تبلغ 100 جنيه.

سعر الفيش الجنائي 2023.. أنواعه وأوراقه المطلوبة لاستخراجه

رسوم استخراج الفيش الجنائي 2023 من قسم الشرطة أو أونلاين

سعر الفيش الجنائي 2023 والمستندات المطلوبة لاستخراجه

سعر الفيش الجنائي 2023.. الخطوات وشروط استخراج المستعجل

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

ويقوم المواطن قبل التقديم على الفيش الجنائي 2023 بتجهيز عدد من الأوراق وهي بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ15 أو تقديم جواز سفر يكون ساريا، وشهادة ميلاد لمن هو أقل من 15 سنة، صورة شخصية 4 / 6، وتقديم بطاقة الإقامة، وذلك بالنسبة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، يمكن استخراج الفيش مميكن عن طريق ايقونة دليل الخدمات أعلى الصحة الرسيمة للوزارة، وسيتم تحويلك لصفحة الخدمات ثم اختيار الأدلة الجنائية وتسجيل البيانات على صحيفة الحالة الجنائية.

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