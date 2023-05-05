الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز.. وتراجع أسعار الذهب اليوم

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

التشكيل المتوقع للأهلى وبيراميدز فى كأس السوبر المصرى

الأهلي وبيراميدز

يلتقي الأهلي وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم، في مباراة كأس السوبر المصري، التي ستجمعهما على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023

الذهب

تراجع طفيف سجلته أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليسجل 2645 جنيها للشراء، في الوقت الذي يسجل فيه سعر الذهب العالمي ارتفاع جديد.

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انخفاض 4 درجات بالحرارة اليوم.. ومصر تتأثر بكتل هواء من جنوب أوروبا غدًا

طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الجمعة الموافق 5-5-2023، موضحة أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم بحوالي 4 درجات مقارنة بالأمس.

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مسئول روسى: أوكرانيا تكثف القصف على منطقة زابوريجيا لاختبار الدفاعات الروسية

القوات المسلحة الأوكرانية

قال فلاديمير روجوف رئيس حركة "نحن مع روسيا'' إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت في أوائل شهر مايو ضربات ضخمة.

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قبل عرضه.. تفاصيل فيلم أحمد الفيشاوى الجديد "رهبة"

فيشاوي

قرر النجم أحمد الفيشاوي طرح فيلمه الجديد "رهبة" آخر شهر مايو الجاري، على أن يكون متاحًا للجمهور رسميا يوم ٢٥ مايو الجاري.

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