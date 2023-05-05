انخفاض 4 درجات بالحرارة اليوم.. ومصر تتأثر بكتل هواء من جنوب أوروبا غدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الجمعة الموافق 5-5-2023، موضحة أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم بحوالي 4 درجات مقارنة بالأمس.

أجواء حارة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تكون 30 درجة مئوية.

وأكدت أنه بداية من الغد سنبدأ نشعر بالانخفاض في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

وأشارت إلى أننا ما زلنا نتأثر بكتل هوائية غربية قادمة من مناطق صحراوية، بالإضافة إلى بعض الكتل الهوائية الشمالية، متابعة: "ما زالت الأجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد".

وتابعت: "السواحل الشمالية الغربية تبدأ في التأثر بانخفاض درجات الحرارة"، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في الساعات الأولى من الصباح على أغلب محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الأتربة من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس وأجواء مائلة للبرودة على أغلب المحافظات في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.