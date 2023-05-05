التشكيل المتوقع للأهلى وبيراميدز فى كأس السوبر المصرى

يلتقي الأهلي وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم، في مباراة كأس السوبر المصري، التي ستجمعهما على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بصفته بطلًا لكأس مصر (موسم 2021-2022)، أما بيراميدز، فسيخوض اللقاء، بصفته وصيف لبطل الدوري في الموسم الماضي، بعد اعتذار الزمالك عن عدم خوض اللقاء.

ومن المتوقع، أن يقود محمود عبدالمنعم «كهربا»، هجوم الأهلي، في لقاء الليلة، أو محمد شريف، حال قرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إراحة «كهربا» والدفع به في الشوط الأول.

ومن المحتمل أن يدفع كولر، بالثنائي حسين الشحات والجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى جانب «كهربا» كما هو المعتاد في المباريات السابقة.

وسيعود محمود متولى لخط الدفاع، في ظل عدم جاهزية ياسر إبراهيم، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة السابقة أمام الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا.

وعلى جانب آخر، فمن المتوقع أن يعول بيراميدز، بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، على جهود التونسي فخر الدين بن يوسف، لقيادة هجوم الفريق أمام الأهلي، بالإضافة إلى كل من رمضان صبحي ومصطفى فتحي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – مروان عطية.

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" (أو محمد شريف).

بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي (أو أحمد فتحي) – علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – أحمد توفيق – وليد الكرتي.

الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى فتحي – فخر الدين بن يوسف (أو فاخري لاكاي).

ويطمح السويسري مارسيل كولر، لتحقيق كأس السوبر، من أجل إضافة اللقب الثالث له في مسيرته مع الأهلي، بعد أن قاد الفريق من قبل لتحقيق كأس السوبر المحلي (موسم 2021-2022) على حساب الزمالك، في المباراة التي أقيمت في أكتوبر الماضي بملعب هزاع بن زايد بالعين، ولقب كأس مصر، الذي توج به على حساب بيراميدز.

وواجه كولر بيراميدز في مباراتين، ونجح خلالهما في تحقيق الفوز، الأولى فاز فيها بثلاثية نظيفة، ضمن مسابقة الدوري،

كما عاد كولر وكرر انتصاره على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، ليقود الأهلي نحو حصد لقب كأس مصر.

وعلى الجانب الآخر، يأمل البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب بيراميدز، في كسر عقدة الأهلي التي تلازمه في المباراة النهائية.

وواجه باتشيكو، الأهلي، مرتين في النهائيات، سواء مع الزمالك أو بيراميدز، لكنه فشل في تحقيق الفوز فيهما.

وخسر المدرب البرتغالي، أمام الأهلي، عندما كان مدربًا للزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا (موسم 2019-2020)، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر لقب كأس مصر (2021-2022) أمام الأهلي.